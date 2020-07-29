Правительство направило более 611 млн грн на компенсацию за жилье ветеранам войны на Донбассе

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров Украины направил на местные бюджеты более 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны на Донбассе и семьям Героев Небесной Сотни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"В 24 области и город Киев направлены средства в общем объеме 305 145,3 тыс. гривен. Это позволит выплатить компенсацию за жилье 262 лицам с инвалидностью I-II группы и членам семей погибших, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в 24 области и г. Киев направлены 248 445,0 тыс. гривен на обеспечение жильем 219 внутренне перемещенных лиц с инвалидностью III группы вследствие войны, принимавших участие в антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в местные бюджеты 5 областей направлены средства в общем объеме 7 626,4 тыс. гривен на выплату компенсации за жилье семьям Героев Небесной Сотни и лицам, получившим ранения, увечья, контузии во время Революции Достоинства.

Сообщается, что предусмотрено распоряжением и выплаты денежной компенсации на обеспечение жильем участников боевых действий на территории других государств и членов их семей, имеющих инвалидности I-II группы.

"В 17 областей и город Киев направлены 50 000,0 тыс. гривен для выплаты денежной компенсации 46 участникам боевых действий на территории других государств и членам их семей", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство выделит 13 млн грн для поддержки семей военных, которые серьезно пострадали или погибли во время участия в АТО.