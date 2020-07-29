Кабмин установил требования к качеству сжиженного газа

КИЕВ. 29 июля. УНН. Правительство утвердило Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, сообщает Минэнерго, передает УНН.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Кабинета министров по инициативе Министерства энергетики.

Цель документа - установление единых обязательных для применения и исполнения требований к качеству сжиженного газа для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

С принятием Технического регламента требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа становятся обязательными.

В то же время правительственным постановлением вводится обязательная оценка соответствия сжиженного газа, что вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, по процедуре, установленной законодательством, а также определяется орган государственного рыночного надзора в этой сфере.

Установление требований к качеству соответствует европейским подходам к защите потребителей и развития конкуренции на рынке.

"Введение указанного постановления в действие будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом и предотвратит нецелевое применение газа коммунально-бытового потребления и промышленных целей для использования его в качестве топлива для автотранспортных средств", - отметили в Минэнерго.

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала о своих 100 днях в должности главы Минэнерго.

Справка УНН: Ольга Буславец была назначена и.о. министра энергетики 16 апреля. Это первая женщина - руководитель энергетического ведомства Украины.