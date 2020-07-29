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Кравчук назвал Украину "плугом", котрый должен "переть" каждый

Кравчук назвал Украину "плугом", котрый должен "переть" каждый

Леонид Кравчук

КИЕВ. 29 июля. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Украину плугом, что должен "переть" президент, он сам и все остальные. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

Так, комментируя юрсилу решения СНБО по торговым ограничениям - блокады ОРДЛО и дальнейшего его согласования, Кравчук отметил, что каждый должен тянуть свой плуг.

"Для того, чтобы решение СНБО получило юрсилу, оно утверждается указом президента. Когда будет другая форма организации власти, тогда сможем говорить. Каждый должен переть своего плуга: вы - свой, я - свой, президент - свой. И все мы будем переть один плуг - называется он "Украина", - считает первый президент.

Как ранее сообщал УНН, Кравчук считает, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут проводиться, если там нет украинской власти.

Источник: УНН
Теги: Украина, Леонид Кравчук
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