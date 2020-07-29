Минцифры завершило исследование интернет-покрытия: миллионы украинцев не имеют доступа

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министерство цифровой трансформации завершило исследование интернет-покрытия в Украине, которое показало, что миллионы украинцев не имеют доступа к интернету. Об этом во время брифинга после заседания правительства сказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Александр Шелест, передает корреспондент УНН.

"Хотел бы сообщить, что Минцифра завершила исследование покрытия Украины. Это первое исследование, которое провелось почти за 30 лет независимости и которое показало уровень доступности фиксированного скоростного интернета украинцам. Результаты оказались весьма обнадеживающими - большинство населения, проживающего в городах, имеет доступ к интернету, однако, ситуация значительно хуже в селах. И, к сожалению, все еще миллионы украинцев лишены возможности пользоваться всеми современными благами цивилизации. Количество украинцев, не имеющих такого доступа, сопоставима с населением Эстонии или Грузии. И основываясь на данных, которые мы получили - наша цель, все-таки обеспечить доступность до 95% населения", - сказал Александр Шелест.

Он отметил, что для этого существует специальный план, основанный на подключении объектов социальной инфраструктуры, в частности, школ, детских садов, медучреждений, библиотек и тому подобное.

"Зимой было проведено детальное исследование по каждому объекту, какое существует подключение, или какие существуют проблемы и ближайшие годы будут подключены все объекты, в которые входят люди", - добавил Александр Шелест.

По его словам, единственное положительное подключение, которое можно применять, это подключение с помощью оптических сетей.

"Украина занимает одно из ведущих мест в мире по развитию таких сетей, однако доход каждого провайдера в село, к каждому украинцу - будет одним из приоритетов на ближайшие годы", - отметил Александр Шелест.

Напомним, Украина заняла 69 место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству.