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МИД: предоставление туристического безвиза Китаю - не повлияет на отношения с другими странами

МИД: предоставление туристического безвиза Китаю - не повлияет на отношения с другими странами

КИЕВ. 29 июля. УНН. Решение о предоставлении безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами. Об этом в ответ на запрос “Радио Свобода” заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

“Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового/безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства. В контексте Вашего запроса, не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран касательно КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами”, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Добавим, что 28 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

“Ввести на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней”, — отмечается в тексте документа.

Источник: УНН
Теги: МИД, Китай, Украина
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