Задержание наемников "Вагнера" в Беларуси: Украина рассматривает возможность экстрадиции части задержанных

КИЕВ. 30 июля. УНН. Киев рассматривает возможность подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с сотрудниками частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил в среду заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос в эфире одного из украинских телеканалов, отмечает УНН.

По словам Кривоноса, он уже обращался с этим вопросом в МИД Украины.

“А не рассмотреть ли нам такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом (это сделать). Это было бы неплохо”, — сказал Кривонос.

Он считает, что “это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений”.

И добавил: “И отбило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.

По данным белорусской стороны, в ночь на среду в санатории под Минском были задержаны 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании “Вагнер”. Еще один человек был задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных ведется проверка. Имена части из 33 задержанных в Беларуси числятся в украинской базе “Миротворец” как участники военного конфликта на Донбассе на стороне боевиков так называемых “народных республик”.