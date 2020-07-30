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Военного Черноморского флота РФ задержали за шпионаж в пользу Украины

Военного Черноморского флота РФ задержали за шпионаж в пользу Украины

КИЕВ. 30 июля. УНН. ФСБ России задержала в оккупированном Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене: он якобы передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.

Сообщается что суд избрал в отношении военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Как сообщал УНН, ранее ФСБ России обвинило бывшего украинского футболиста Василия Василенко в “шпионаже в пользу Украины”.

Источник: УНН
Теги: шпионаж, ФСБ
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