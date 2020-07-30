Минздрав до конца года планирует отработать "маршрутизацию пациентов"

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство здравоохранения планирует до конца этого года полностью отработать в Украине вопрос маршрутизации пациентов. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов рассказал, какие критерии ставит Минздрав с точки зрения качественной экстренной медицинской помощи.

"Это называется "маршрутизация пациентов" - это когда приезжает скорая (кроме времени приезда после вызова очень важно, чтобы пациента они сразу отвезли в ту больницу, в которой окажут профессиональную медицинскую помощь)... Одним из серьезных маркеров является оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Там очень маленький срок, чтобы начать соответствующий процесс лечения. Это два таких показателя - инфаркт миокарда и острый мозговой инсульт", - рассказал Степанов.

Степанов также отметил, что в Украине 67% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы хотим, чтобы до конца года вопрос маршрутизации был полностью отработан в Украине, завершен. Кроме того, в следующем году это будет серьезный индикатор качества с точки зрения оплаты за услуги экстренной медицинской помощи. То есть когда Национальная служба здоровья Украины будет перечислять средства, индикатор качества такой как маршрутизация будет существенно влиять на сумму средств, которую будет платить государство за предоставление этой помощи", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине 31% "скорых" вовремя приезжает к пациенту.