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Разумков спрогнозировал явку на местных выборах

Разумков спрогнозировал явку на местных выборах

КИЕВ. 30 июля. УНН. Явка на местных выборах будет на уровне 55-65%. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время визита в Харьковскую область, передает корреспондент УНН.

"Объективно, как показывает практика, явка на местных выборах чуть меньше чем на парламентских или президентских, но она будет сохраняться (на уровне - ред.) 55-65%", - сказал Разумков.

Он отметил, что не может пока сказать конкретный показатель по области.

"Но с учетом того что у нас будут выборы в ОТГ, будут выборы по новой системе, то заинтересованность избирателей может быть выше", - добавил председатель ВР.

Напомним, ранее Разумков отметил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях.

Местные выборы назначены на 25 октября.

Источник: УНН
Теги: выборы, Дмитрий Разумков
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