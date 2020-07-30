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НСЗУ начала подписание договоров с центрами экстренной медицинской помощи - Степанов

НСЗУ начала подписание договоров с центрами экстренной медицинской помощи - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальная служба здоровья Украины начала подписание договоров с центрами экстренной медицинской помощи. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Было поднято финансирование экстренной медицинской помощи на 40%. Наконец Национальная служба здоровья Украины после месяца начала заключать сделки. Я уже утром разговаривал с некоторыми из числа экстренных медицинских помощей, и они начали заключать договоры вчера вечером. Хотя, чтобы начать эту работу, не нужно было ждать месяц, нужно было два-три дня", - сказал Степанов.

Напомним, команда Министерства здравоохранения работает над оптимизацией предоставления экстренной медицинской помощи, пока отработаны оптимальные алгоритмы оказания помощи по определенным категориям вызовов.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Максим Степанов
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