Задержание "вагнеровцев": в МИД Беларуси прошли переговоры с дипломатами Украины и РФ

КИЕВ. 30 июля. УНН. В связи с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера" сегодня в Министерство иностранных дел Беларуси поочередно были приглашены посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и и. о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси, передает УНН.

"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера". У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране (Беларуси - ред.) указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", – сказано в сообщении.

В белорусском МИД отметили, что с учетом участия ряда задержанных в боевых действиях на территории Донбасса, их украинского происхождения и наличия у некоторых из них украинского гражданства у и. о. руководителя Посольства Украины в Беларуси Петра Врублевского была запрошена "релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси".

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", – заявили в МИД Беларуси.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных принимали участие в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания. В МИД Украины отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси, официальной реакции Москвы все еще нет.