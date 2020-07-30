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Разумков рассказал, при каких условиях выборы возможны "где-либо на территории Украины"

Разумков рассказал, при каких условиях выборы возможны "где-либо на территории Украины"

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 30 июля. УНН. Предпосылки для проведения выборов в любой точке страны - это безопасность граждан, демократия и волеизъявление. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время визита в Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", передает УНН.

"Я думаю, что мы способны обеспечить проведение выборов на всей территории государства, если это возможно. Предпосылки для проведения выборов - это, в первую очередь, безопасность граждан, ... демократические выборы и действительно волеизъявление людей за те партии или иных личностей, за которые они будут готовы проголосовать. Если эти условия будут обеспечены, то мы можем проводить выборы где-либо на территории нашего государства", - сказал глава ВР.

Напомним, ранее Разумков заявил, что проведение выборов в Донбассе возможно, но "если жизнь и здоровье людей таким образом подвергаться опасности - выборы того не стоят".

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Дмитрий Разумков
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