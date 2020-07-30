СБУ займется запросом об экстрадиции задержанных "вагнеровцев" из Беларуси

КИЕВ. 29 июля. УНН. Служба безопасности Украины будет обращаться с запросом об экстрадиции задержанных в Беларуси наемников частной военной компании "Вагнера". Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе СБУ.

"Да", - отметили в СБУ, отвечая на вопрос о запросе.

В то же время, пока неизвестно, об экстрадиции скольких членов ЧПК "Вагнера" может идти речь.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них было российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, "боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию". Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси.