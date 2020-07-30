Суркис онлайн представил Луческу на посту главного тренера

КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня в режиме онлайн-конференции с ограниченным количеством участников состоялось представление Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо", передает УНН.

Президент столичного клуба Игорь Суркис сказал, что выбор Луческу — это его решение, которое нужно воспринимать как данность.

"Было много кривотолков и людей, которые, мягко сказать, не принимают (этого решения, - ред). У нас, к сожалению, люди еще не привыкли к цивилизованному отношению", - сказал Суркис.

Он заверил, что как президент ФК намерен поддерживать Мирчи, уточнив, что "конкретную трансферную политику клуба с ним еще не обсуждали".

Во время представления Луческу на онлайн-связи присутствовало ограниченное количество СМИ, представители которых интересовались, в частности, задачами нового тренера, тем, как отмечали его день рождения, а также судьбой Алексея Михайличенко.

Суркис уточнил, что с игроками "Динамо" Луческу еще не знакомился, и это произойдет сегодня.

Президент "Динамо" эмоционально прокомментировал протесты ультрас против назначения Луческу.

"Хотят управлять командой, пожалуйста, только пусть денежки сюда занесут", - сказал Суркис.

Его общение с журналистами продлилось 19 минут, после чего на вопросы отвечал Луческу.

Как известно, киевский футбольный клуб "Динамо" согласовал контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу и объявил экс-наставника донецкого "Шахтера" главным тренером столичного гранда 23 июля.

Ультрас "Динамо", футбольные эксперты, комментаторы и динамовцы раскритиковали назначение Луческу. Фанаты сразу пригрозили масштабными акциями протеста.

28 июля ультрас устроили румынскому специалисту обещанный "теплый прием".

С дымовыми шашками и фаерами под стадионом им. Лобановского они скандировали: "Суркисы — позор Динамо".

Ультрас пояснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а следом за ним и политика.

Кроме того, Григория Суркиса они обвинили в попытках уничтожить киевских ультрас.