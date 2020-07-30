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В двух районах Сумской области ввели карантин

В двух районах Сумской области ввели карантин

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Сумской области ввели карантин на территории Недрыгайловского и Середина-Будского районов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

"В связи с осложнением эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в поселке городского типа Зноб-Новгородское Середино-Будского района и Недрыгайловском  районе... необходимо обеспечить организацию самоизоляции для установленных контактных лиц с проведением медико-санитарного наблюдения в течение 14 дней с момента последнего незащищенного контакта и лабораторного обследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принято также решение запретить проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других, кроме культурных) мероприятий, а также деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению и посещению учреждений дошкольного образования.

"В то же время в Недригайловском и Середино-Будском районах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий населением, предприятиями и организациями, предоставляющими услуги по обслуживанию населения. Что касается общественного транспорта, то перевозчикам необходимо обеспечить неукоснительное выполнение правил перевозки пассажиров на период карантина (обязательное пребывания водителей и пассажиров в масках, проведение дезинфекции транспорта, допускать к работе водителей после обязательного контроля состояния здоровья медицинским работником, проведение температурного скрининга и опрос на наличие признаков COVID-19)", - отмечается в сообщении.

Напомним, к ослаблению карантина не готовы 12 регионов и Киев - Минздрав.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, Коронавирус, карантин
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