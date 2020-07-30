Хомчак объяснил Зеленскому причины обстрелов на Донбассе после объявления перемирия

КИЕВ. 30 июля. УНН. Главной причиной возникновения единичных обстрелов на Донбассе после 27 июля является "неконтролируемые эмоции или провокации на низовом уровне". Об этом сообщил во время традиционной селекторного совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак... проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не является системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низовом уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что по словам Хомчака, ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.

Напомним, по данным пресс-центра штаба ООС, с начала вступления в силу режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, среди бойцов ВСУ потерь не было, но выстрелы в сторону украинских позиций продолжаются.

Как сообщалось в УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.