В Минюсте рассказали детали реформы нотариата

КИЕВ. 30 июля. УНН. Доступность и высокое качество нотариальных и регистрационных действий - один из основных приоритетов Минюста. Для этого Министерство юстиции внедряет масштабную реформу нотариата. Об этом заявила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы уверенно шагаем к реформированию нотариата! Я убеждена, что нотариус - это юридическая профессия, которая наиболее приближена к людям. Поэтому нынешняя масштабная реформа, которая предусматривает переход к Э-нотариату, это, прежде всего, о безопасности, доступности и качестве нотариальных действий граждан. Гарантировать доступность и высокое качество нотариальных и регистрационных действий для всех слоев населения, особенно социально незащищенных, - один из основных приоритетов Минюста", - отметила Онищук.

В то же время она подчеркнула, что реформа нотариата сложнейшая и масштабная, однако уже находится на финишной прямой. Эта законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение парламента уже в начале осени.

Так, реализация реформы предусматривает три стратегических шага. Во-первых, введение электронной системы нотариата. Этот проект призван улучшить качество нотариальных действий путем уменьшения времени на совершение действия и защиты нотариального документа от подделки.

В частности, масштабная цифровизация нотариальной деятельности предусматривает: отказ от ведения бумажных книг учета деятельности нотариуса; уменьшение количества документов, которые лицо должно подавать для совершения нотариального действия; автоматизацию ряда процессов в деятельности нотариусов; эффективное информационное взаимодействие между государственными информационными ресурсами; ведение нотариального архива в электронной форме.

Сейчас рабочей группой уже подготовлен полный технико-экономический анализ Э-нотариата. Планируется, что первый этап "пилота" с электронным рабочим местом нотариуса удастся запустить уже до конца 2020 года.

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"Следующий шаг - переход к единому нотариату. Это позволит закрепить единый статус нотариуса в Украине, отказавшись от системы разделения нотариусов на государственных и частных, как это было сделано во многих европейских государствах. Переход к единому нотариату будет предусматривать постепенное прекращение деятельности государственных нотариальных контор (сегодня в Украине работает 687 таких контор), а следовательно, позволит существенно уменьшить государственные расходы на их содержание, что будет способствовать экономии бюджетных средств ", - сообщила заместитель министра.

Также будет существенно расширено количество действий, которые могут совершать нотариусы. Нотариат получит право регистрировать браки, разводы, обеспечивать доказательства и тому подобное.

Наконец, третий шаг - это саморегулирование нотариальной профессии. Отмечается, что важным аспектом в реализации перехода к единому нотариату является передача ряда полномочий органу профессионального самоуправления нотариусов.

"В частности, осуществлять контроль за организацией деятельности нотариата, делопроизводством, соблюдением правил Кодекса профессиональной этики нотариуса, организовывать повышение профессионального уровня нотариусов, а также создавать условия для равномерного территориального расположения рабочих мест нотариусов, чтобы граждане из самых отдаленных уголков нашей страны имели доступ к нотариальным действиям...", - заявила Ольга Онищук, подытожив, что реализация реформы позволит заложить прочный фундамент для становления и развития в Украине нотариата латинского типа, который является мировым эталоном в сфере защиты прав и законных интересов граждан.

Напомним, что в июле парламентарии приняли изменения в закон о нотариате.