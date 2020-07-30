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Кравчук оценил деятельность Зеленского по установлению мира на Донбассе

Кравчук оценил деятельность Зеленского по установлению мира на Донбассе

Леонид Кравчук

КИЕВ. 30 июля. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Президент Владимир Зеленский "реанимировал" "нормандскую четверку", а также что он не боится принимать непопулярные решения для установления мира на Донбассе. Такое мнение Кравчук высказал в видеообращении, которое распространил Офис Президента, передает УНН.

"Нормандская встреча состоялась именно из-за настойчивости, системы, политической воли созвать четверку. Далее работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи "четверки" - это также его постоянная инициатива, он (Зеленский - ред.) "реанимировал", привел к жизни "четверку". Она уже совсем пришла в упадок. Второе - он не боится принимать непопулярные решения. И этот последний вопрос, он говорит: так важно, что приняли документ о тишине, но пусть его подпишут главы "четверки", - отметил Кравчук.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нормандская четверка, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский
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