Кравчук оценил деятельность Зеленского по установлению мира на Донбассе

КИЕВ. 30 июля. УНН. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Президент Владимир Зеленский "реанимировал" "нормандскую четверку", а также что он не боится принимать непопулярные решения для установления мира на Донбассе. Такое мнение Кравчук высказал в видеообращении, которое распространил Офис Президента, передает УНН.

"Нормандская встреча состоялась именно из-за настойчивости, системы, политической воли созвать четверку. Далее работа, которая ведется сегодня по подготовке берлинской встречи "четверки" - это также его постоянная инициатива, он (Зеленский - ред.) "реанимировал", привел к жизни "четверку". Она уже совсем пришла в упадок. Второе - он не боится принимать непопулярные решения. И этот последний вопрос, он говорит: так важно, что приняли документ о тишине, но пусть его подпишут главы "четверки", - отметил Кравчук.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.