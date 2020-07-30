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Зеленский провел ротации в райгосадминистрациях: 5 увольнений и 1 назначение

Зеленский провел ротации в райгосадминистрациях: 5 увольнений и 1 назначение

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение №417- 422/2020-рп, которым уволил пять глав районных государственных администраций и назначил одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Владимир Зеленский уволил И.Яременка с должности главы Липоводолинской районной государственной администрации Сумской области, Е.Осадчука с должности главы Домановской районной государственной администрации Николаевской области, Л.Кащука с должности главы Стрыйской районной государственной администрации Львовской области, Л.Гришаеву с должности главы Гуляйпольской районной государственной администрации Запорожской области и В.Грянистого с должности главы Вольнянской районной государственной администрации Запорожской области.

При этом, он заново назначил И. Яременко главой Липоводолинской районной государственной администрации Сумской области.

Напомним, чиновник Черновицкой ОГА попался на "откате" за тендер на около 220 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, РГА, Президент, Владимир Зеленский
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