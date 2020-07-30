Обстрелы украинских позиций в ООС Хомчак списывает на "эмоции"

КИЕВ. 30 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе фиксируют единичные обстрелы. Об этом он сказал на совещании в ОП, передает УНН.

Хомчак убеждал, что эскалации или наступательных действий со стороны боевиков не фиксируется.

А "одиночные обстрелы" - это "эмоции".

"Они не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне", - цитирует Хомчака пресс-служба президента.

Между тем, с начала перемирия ОБСЕ зафиксировало 111 случаев его нарушения.

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Напомним, что с 27 июля на Донбассе вступил в силу приказ о прекращении огня. Командующий ООС сообщал, что в первый час после перемирия, боевики атаковали позиции украинских защитников.

Также напомним, ранее Хомчак заявил, что в случае нарушения условий тишины, украинская армия сможет дать отпор.

Однако, по словам ветерана АТО Валерия Прозапаса, "генерал лукавят".

"Как например солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу - если у них не будет разведки, а не будет БПЛА, не будет времени получить "разрешение" согласно подписанной бумажке, нечем будет в конце концов?" - написал он.

Отметим, что запрет на разведку, использование БПЛА и на огонь предусмотрен договоренностями ТКГ в Минске.