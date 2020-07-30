Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0016  EUR: 32,47 0,0157 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10290

Беларусь просит проверить причастность задержанных "вагнеровцев" к преступлениям в Украине

Беларусь просит проверить причастность задержанных "вагнеровцев" к преступлениям в Украине

КИЕВ. 30 июля. УНН. Белорусская сторона обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных под Минском наемников ЧВК "Вагнера" к совершению преступлений на территории Украины. Об этом сообщает посольство Украины в РБ, передает УНН.

"30 июля 2020 года по приглашению белорусской стороны состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Республике Беларусь Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что во время встречи стороны также обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 году в городе Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси, а также сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, "боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию". Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Стоит отметить, имена многих из задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса, и имеют украинское происхождение.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины выступает за экстрадицию в Украину боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Минске.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, ЧВК Вагнера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.