Беларусь просит проверить причастность задержанных "вагнеровцев" к преступлениям в Украине

КИЕВ. 30 июля. УНН. Белорусская сторона обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных под Минском наемников ЧВК "Вагнера" к совершению преступлений на территории Украины. Об этом сообщает посольство Украины в РБ, передает УНН.

"30 июля 2020 года по приглашению белорусской стороны состоялась встреча временно исполняющего обязанности руководителя посольства Украины в Республике Беларусь Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что во время встречи стороны также обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 году в городе Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси, а также сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, "боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию". Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Стоит отметить, имена многих из задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса, и имеют украинское происхождение.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины выступает за экстрадицию в Украину боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Минске.