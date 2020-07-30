Реформа корпоративного управления будет продолжена - Шмыгаль

КИЕВ. 30 июля. УНН. Государство делает все для продолжения реформы корпоративного управления. Об этом во время рабочей встречи с членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (в режиме видеоконференции) подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, во время встречи Шмыгаль подчеркнул, что правительство заинтересовано в успешном завершении реформы по улучшению управления предприятиями государственного сектора экономики.

"Мы делали и будем делать все шаги по отношению к продолжению тех успехов, которые уже достигнуты в реализации этой реформы. От правительства, от Президента и от профильных министров есть желание продолжать эту реформу", - подчеркнул Премьер-министр.

В частности, глава Кабмина добавил, что вчера, 29 июля, вышло правительственное поручение по подготовке и приведению пятнадцати крупнейших государственных предприятий со стандартами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Он прокомментировал вопрос о ситуации с зарплатами для руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

"Верховная Рада еще в апреле приняла решение, которым ограничила заработные платы для чиновников всех уровней, а также для членов наблюдательных советов в размере 10 минимальных заработных плат. Такое решение принято на весь период карантина. У правительства нет полномочий отменить закон. У правительства нет возможности прекратить карантин, ведь происходит рост количества заболеваний и развертывания эпидемии", - отметил глава правительства.

Добавим, что во встрече приняли участие глава Комитета Джейсон Пеллмар, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицки, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди и другие.

Ранее УНН писал, что Шмыгаль назвал предстоящие четыре точки роста украинской экономики.