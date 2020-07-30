"Чоповцы" опоздали на рейс: посол РФ прокомментировал задержание в Беларуси россиян

КИЕВ. 30 июля. УНН. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назвал задержанных граждан России в Беларуси сотрудниками частного охранного предприятия, которые опоздали на рейс. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресслужбу посольства РФ в республике Беларусь.

“Трактовка средств массовой информации факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики — не имеет под собой никаких оснований, но только помогает нашим недругам вносить разлад в отношения двух стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси. Россияне, прибывшие в санаторий „Белорусочка“ под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну”, — сообщил Мезенцев.

По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в Республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.

“По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси”, — добавил Мезенцев.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины выступает за экстрадицию в Украину боевиков ЧВК “Вагнер”, задержанных в Минске.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК “Вагнера”.

Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них было российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, “боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию”. Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании “Вагнера” есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.