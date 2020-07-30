Ханука, Рош ха-Шана и Курбан-Байрам: Зеленский поручил Кабмину определить статус религиозных праздников

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош ха-Шане, Хануке, Пасхе христиан западного обряда и другим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим. Соответствующий указ № 303/2020 Глава государства подписал 30 июля 2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

"Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, власти Умани указали на невозможность традиционного паломничества в город хасидов на Рош ха-Шана этого года.