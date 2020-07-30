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ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ВГА относительно возможности проведения местных выборов

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ВГА относительно возможности проведения местных выборов

КИЕВ. 30 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления заключений о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"С целью надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на территориях Донецкой и Луганской областей, в частности, тех, что у линии разграничения, обеспечения прав и свобод граждан, а также ввиду того, что согласно закону о ВГА районные, областные военно-гражданские администрации осуществляют полномочия по предоставлению Комиссии выводов о возможности организации и подготовки проведения соответствующих выборов на отдельных территориях, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об избирательных участках, которые были образованы в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020 № 117 "Об образовании обычных и специальных избирательных участков на постоянной основе".

"Получение таких выводов Комиссия ожидает не позднее 5 августа 2020 года", - указано в сообщении.

Напомним, ЦИК попросил Минюст разъяснить полномочия политических партий в новообразованных районах.

Источник: УНН
Теги: выборы, Донецк и Донецкая область, ЦИК, местные выборы, Луганск и Луганская область
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