В ГБР уверяют, что не оспаривали вопрос получения Украиной Томоса

КИЕВ. 30 июля. УНН. В рамках досудебных расследований ГБР не оспаривались и не проверялись вопросы получения Украиной Томоса об автокефалии. Об этом во время брифинга заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.

Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший Президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, что подпадает от статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должно рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель Бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

"ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии. По этому поводу нами проведены консультации с представителями различных религиозных общин, к которым доказано позицию государственного бюро расследований", - резюмировал Соколов.

Напомним, пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено дело за получение Томоса об автокефалии.