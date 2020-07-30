Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

КИЕВ. 30 июля. УНН. МИД Украины направило в РФ ноту протеста из-за очередного совершения Россией международно-противоправного деяния против суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении МИД, передает УНН.

“30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска „Донецк“ и „Матвеев Курган“ и закрыты украинской стороной пограничные пункты пропуска „Изварино“ и „Успенка“ т.н. „гуманитарного конвоя“ для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский груз был раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Они, среди прочего, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

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“В этой связи, МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства”, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отметили, что требующие от российской стороны в дальнейшем, при организации т.н. “гуманитарных конвоев”, запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря 2020 года, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

Как сообщал УНН, на Донбассе предупредили контрабанду старинных наград в России.

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