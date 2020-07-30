Катастрофа лайнера МАУ: в МИД озвучили результаты переговоров с Ираном

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном. Во время переговоров речь шла о компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Так, во время встречи члены Координационной группы в очередной раз призвали Иран осуществить полную компенсацию за сбивание украинского самолета и провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии в соответствии с международными стандартами.

“В том числе обеспечить привлечение виновных к ответственности и установление справедливости для семей пострадавших от этой ужасной трагедии”, — говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам авиакатастрофы PS752.

В частности, стороны обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров о катастрофе самолета МАУ.

Следует отметить, что в настоящее время на сайте МИД отсутствует украиноязычная версия заявления, однако присутствует дубликат этого сообщения в англоязычной версии сайта.

Ранее УНН сообщал, что сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном рейса МАУ.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.



Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.