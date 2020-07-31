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В Варшаве скверу дали имя генерала армии УНР

В Варшаве скверу дали имя генерала армии УНР

КИЕВ. 31 июля. УНН. Городской совет польской столицы в четверг принял решение назвать один из скверов Варшавы именем генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Украины в Польше.

“Спасибо польским друзьям за этот важный жест признания роли украинских союзников в войне с большевиками 1920 года”, — говорится в сообщении.

Марко Безручко (1883 — 1944) — военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР. В августе 1920 года во время советско-польской войны командовал оборонной Замостье, во время которой было остановлено наступление советских войск на Варшаву. С 23 мая по 5 августа 1921 руководил военным министерством правительства УНР за рубежом (в изгнании), член Высшего Военного Совета УНР. С 1927 г. был членом засекреченного 29 личного украинского Генерального штаба министра военных дел ДЦ УНР в изгнании генерала Владимира Сальского. Работал в Варшаве в польском военном картографическом институте. С ноября 1940 года, после смерти генерала В. Сальского, занял его пост министра эмигрантского правительства. В 1931-1935 годах — председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве. Был редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника “За Государственность”.

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Марко Безручко похоронен в православной части городского кладбища “Воля” в Варшаве. Здесь же похоронены около сотни выдающихся полководцев и государственных деятелей УНР.

Следует отметить, что в августе 2016 года министр обороны Польши возложил цветы к могиле Безручко в рамках празднования Дня Войска Польского. Позже, в польском городе Вроцлав, с июня 2018 года, именем Марка Безручко было названо кольцевое пересечение.

Напомним, в 2017 году глава Института национальной памяти Польши заявлял, что несмотря на противоречия вокруг выдающихся исторических деятелей Украины и Польши, украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замостье от большевиков.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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