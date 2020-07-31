Совет ЕС ввел санкции против россиян за участие в кибератаках

КИЕВ. 31 июля. УНН. Совет Евросоюза ввел санкции против четырех россиян, подозреваемых в кибератаках на учреждения Евросоюза. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Так, под ограничения попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Кроме того, в список санкций попал Главный центр специальных технологий ГРУ России. По данным ЕС, россияне являются сотрудниками российской военной разведки. Их подозревают в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия с использованием вирусов WannaCry и NotPetya.

Центр специальных технологий ГРУ руководство Евросоюза связывает с хакерским группировкам Sandworm Team. Как утверждается, эта группа атаковала различные правительственные ресурсы по всему миру, а также энергосистему Украины.

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В санкционный список попали также два гражданина Китая и две компании из КНР.