ЦИК: на выборах мэра Киев поделят на 10 округов

КИЕВ. 31 июля. УНН. Во время выборов Киевского городского головы 25 октября единый одномандатный городской избирательный округ поделят на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в столице. Такое решение утвердили на заседании Центральной избирательной комиссии 30 июля, сообщает пресс-служба ЦИК, передает УНН.

“Поскольку в законодательстве были противоречия по формированию районных избирательных комиссий в городах с количеством избирателей 2 млн и более, а также образования территориальных избирательных округов в таких городах, ЦИК с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений законодательства Украины приняла вышеупомянутое разъяснения”, — говорится в сообщении.

В разъяснении добавляется, что единственный одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в городе Киеве. Решение о создании таких избирательных округов не принимается.

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В Центризбиркоме объяснили, что территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией в порядке и сроки, которые определяет Избирательный кодекс.

Напомним, Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.