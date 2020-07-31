В Беларуси на митинг опозции в Минске пришли 25 тыс. человек

КИЕВ. 31 июля. УНН. Около 25 тыс. человек пришли в Минске на митинг оппозиционной кандидатки на пост президента Беларуси Светланы Тихановской в четверг, 30 июля. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" и портал Tut.by, передает УНН.

В своем выступлении Тихановская, среди прочего, обратилась к силовикам.

“Что вы делаете: на улицу выходят ваши дети, матери, сестры. Не нужно их бить. Люди просто вышли высказать свое мнение. Посмотрите нам в глаза. Мы такие, как вы. Бабушка, которая продает укроп в переходе, не является преступником. Люди, которые хотят достойной жизни, не являются преступниками. Белорусы, которые поддерживают альтернативного кандидата, не являются преступниками. Это наш народ. Нация, которая хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа”, — сказала Светлана Тихановская.

“Мой муж Сергей Тихановский не является преступником”, — отметила Тихановська, рассказав о том, как правоохранители переквалифицировали дело против него.

Следственный комитет Беларусь 30 июля сообщил, что против оппозиционного политика Николая Статкевича, блогера Сергея Тихановского и других задержанных возбуждены уголовные дела. Также Следственный комитет связал дела с задержанием 29 июля под Минском граждан России, которых считает членами “ПГК Вагнера”.

На митинге в Минске собралось не менее 25 тысяч человек. https://t.co/SKdd5OJ6Fe pic.twitter.com/nLJ7HcJeiN — TUT.BY (@tutby) July 30, 2020

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29 июля государственные СМИ сообщили о задержании “33 боевиков иностранной частной военной компании “Вагнера”. По сообщению, они прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал все это “чрезвычайным происшествием”, собрал Совет безопасности, обвинил Россию в “грязных намерениях”.

Известно также, что в МИД Беларуси вызывают послов Украины и России. Когда состоится встреча — пока неизвестно.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 30 июля сообщил, что в настоящее время на территории страны продолжается поиск еще около 200 боевиков.

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