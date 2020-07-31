Венедиктова прокомментировала решение о назначении своим советником Пискуна

КИЕВ. 31 июля. УНН. Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала назначение своим советником бывшего генпрокурора Святослава Пискуна и отметила, что когда человек десятилетиями остается в профессии, то остается эффективным. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо, их надо брать сразу же из роддомов", - написала Венедиктова.

По ее словам, и врачи и учителя и правоохранители "работают при различных президентах".

"Это люди систем. И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", - добавила Венедиктова.

Как стало известно ранее СМИ, Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником, который трижды был генпрокурором: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности руководителя Департамента по "делам Майдана" Алексея Донского.