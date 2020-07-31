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В НБУ заявили, что экономика начала восстанавливаться после коронакризиса

В НБУ заявили, что экономика начала восстанавливаться после коронакризиса

КИЕВ. 31 июля. УНН. Экономика в Украине начала постепенно восстанавливаться после коронакризиса, а вместе с этим ускорится и рост цен. В последующие годы экономический рост предполагается на уровне 4%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Украинская экономика постепенно восстанавливается от коронакризиса, а вместе с этим ускорится и рост цен. Экономика сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%. В свою очередь, инфляция ускорится до 4,7% на конец этого года и также будет близкой к среднесрочной цели Национального банка 5% в последующие годы. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционных отчете за июль 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что худший период для экономики уже позади, ведь смягчение карантина способствует оживлению деловой активности.

Напомним, по информации НБУ, в кассы банков за первое полугодие 2020 года поступило 961,4 млрд грн налички, что на 11,8% меньше по сравнению с этим периодом в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: НБУ, экономика, прогнозы, Коронавирус, карантин
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