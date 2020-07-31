Катастрофа лайнера МАУ: родственники погибших хотят правосудия, а не компенсаций

КИЕВ. 31 июля. УНН. Родственники погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ вблизи Тегерана ждут от Ирана в первую очередь не компенсаций, а расследования и установления правосудия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Иран должен сначала рассказать правду о том, что произошло во время сбития пассажирского самолета украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", и понести ответственность, а потом предлагать компенсации", - высказались родственники погибших, среди которых представитель Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамед Эсмаелион.

По его словам, Иран хочет создать впечатление, что людям нужна компенсация, но это не так.

"В нашей Ассоциации почти 120 семей жертв, и все мы едины и говорим в один голос: что компенсации должны идти после расследования и установления правосудия", - сказал Эсмаелион.

Отмечается, что в авиакатастрофе он потерял жену и дочь.

"Мои жена и дочь никогда не вернутся домой, и я хочу знать, почему так. Это главный вопрос для меня, я больше ни о чем не могу думать. И когда они говорят о компенсации - это оскорбляет меня, потому что нельзя оценивать людей", - добавил он.

Напомним, Исламская Республика Иран согласилась выплатить компенсации за сбитие самолета МАУ вблизи Тегерана 8 января 2020 года.