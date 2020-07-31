Говорили 11 часов: Кулеба сообщил три результата встречи с иранской делегацией

КИЕВ. 31 июля. УНН. Встреча украинской и иранской сторон, которая накануне состоялась в Киеве, прошла достаточно конструктивно. Об этом на брифинге в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Вчера поздно ночью переговоры закончились, они продолжались 11 часов. В целом они прошли в конструктивном духе. Мы отмечаем тот настрой на решение проблемы, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что нужно максимально прозрачное и беспристрастное техническое расследование по стороны Ирана", - сообщил министр.

По его словам, делегации прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все "максимально в деталях, поэтому можно определить три основных результатах вчерашних переговоров".

"Результат номер один - Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Процесс начат...

Второе - Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых является. Это значит, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно.



Третий результат - мы договорились с иранской стороной о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет проходить на нескольких уровнях, будут говорить следователи, технические эксперты, юристы, для того, чтобы определить максимально все обстоятельства, юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать суммы компенсаций", - отметил Кулеба.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Добавим, что накануне, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном.