Беларусь и Украина уже больше недели проводят совместную пограничную спецоперацию - ГПСУ

КИЕВ. 31 июля. УНН. В рамках противодействия противоправной деятельности на украинском-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, соответствующие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. Нынешние мероприятия продлятся до конца октября.

"После подготовительного этапа пока проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе", - говорится в сообщении.

Также обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация.

Происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе через общий контактный пункт "Житомир-Пинск".

Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили Государственной пограничной службе Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции "Зубр-2020", путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Как ранее сообщалось в УНН, дипломаты Украины и Республики Беларусь в связи с задержанием накануне наемников ЧВК "Вагнера" договорились усилить пограничный режим обеих стран.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. В Беларуси подтвердили, что часть задержанных принимала участие в боях на оккупированной территории Донбасса и сообщили, что наемники дают показания.