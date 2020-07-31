Степанов представил план реформы экстренной медпомощи в Украине

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов представил план реформы экстренной медицинской помощи до 2023 года. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Где мы находимся сегодня, в какой точке, и что мы планируем сделать в 2021-2023 году? Это очень важно, это те KPI, по которым вы будете оценивать работу министерства и работу вообще всей медицины, которую мы строим. Если мы посмотрим на 2020 год, то есть, на сегодняшний год, например, на показатель время проезда: мы говорим, что сегодня, по нашим данным, по данным, которые мы собираем централизованно - в 31% случаев они вкладываются в норматив. То есть, установлен норматив, который существует в стране. Что мы хотим сделать в последующие три года? Я имею в виду 2021-2022-2023 годах. В следующем году мы уже хотим, чтобы этот показатель был не менее 60%. В 2022 году, соответственно, 75%, и 85 % в 2023 году", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это абсолютно реальные цифры, которые, как они считают, мы можем достичь.

По его словам, кроме этого, Минздрав пересмотрит и изменит систему маршрутизации пациентов, то есть в какое именно медучреждение должны направлять пациента в критическом состоянии.

"На сегодняшний день у нас машина направляется на вызов по территориальному принципу. Мы хотим изменить и сделать экстерриториальный принцип. Это когда машина выезжает за пределы области. То есть та машина, которая находится ближе к вызову - она едет. Все это контролируется через GPS", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что также вызовы будут разделены на четыре типа по важности.

"Мы уже четко рассчитали, что мы будем подавать в бюджете на следующий год. Если в 2020 году на ЭМП изначально было заложено на нее 6 млрд гривен на финансирование, то есть, текущее финансирование ЭМП, дополнительно было выделено правительством еще 1,26 млрд грн. То есть, мы можем говорить, что в этом году финансирование "экстренки" на уровне 7,26 млрд. Плюс 922 млн грн предусмотрено в государственном бюджете на замену карет скорой помощи, которые находятся на балансе нашей экстренки... В 2021 году то, что мы заложили, и будем предлагать - мы считаем, что услуги ЭМП... финансирования... оно должно быть на уровне 15,9 млрд грн", - сказал Максим Степанов.

По мнению главы Минздрава, именно с такими цифрами можно говорить о качественной помощи.

Он добавил, что также надо предусмотреть около 1,6 млрд гривен на закупку "скорых", что позволит закупить около 700 автомобилей в 2022 году.

Напомним, в Минздраве разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи.