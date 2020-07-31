Нардеп Суркис прячет свой Maybach за "левыми" номерами — расследование

КИЕВ. 31 июля. УНН. Несколько автомобилей Maybach, на которых ездят братья Игорь и Григорий Суркисы, имеют ненастоящие номерные знаки. Об этом свидетельствует расследование журналистов "Радио Свобода", передает УНН.

Так, журналисты выяснили, что один из автомобилей Maybach, на котором ездят Суркисы, имеет номерные знаки прикрытия, зарегистрированных на другое авто - SsangYong. Еще один автомобиль Суркисов - бронированный Maybach - имеет ложные, незарегистрированные ни на одно авто номерные знаки.

Кроме того, журналисты констатируют, что Суркисы являются системными нарушителями правил дорожного движения. Кортеж, которым пользуется один из братьев - народный депутат Григорий Суркис, объезжает пробки по встречной полосе движения, пересекая двойную сплошную и двигаясь против направления транспорта. Иногда - по пешеходным зонам - по тротуарам. И даже на красный свет светофора.

Журналисты говорят, что братья Суркисы - чуть ли не единственные украинские олигархи, которые лично ездят за рулем. Однако, объяснить "левые" номерные знаки и свои системные нарушения ПДД журналистам не захотели.

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"Схемы" обратились с запросом к депутату Григорию Суркису с просьбой сообщить, на каких основаниях для посещения МВД были использованы оперативные номерные знаки и почему его кортеж регулярно нарушает правила дорожного движения.

На момент публикации парламентарий не ответил", - говорится в расследовании.

Напомним, Суркис-старший задекларировал 10 элитных автомобилей. А его Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года оказался самым дорогим среди авто всех депутатов ВРУ.

Вместе с тем, как писал УНН, облэнерго Суркисов годами не платит за потребленную электроэнергию, налоги и заработную плату сотрудникам.