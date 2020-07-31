В киевских школах обучение ежедневно будут начинать с Гимна Украины

КИЕВ. 31 июля. УНН. В столичных школах дети ежедневно будут начинать обучение с исполнения Государственного гимна. Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета, передает УНН со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко.

"Каждый день обучение в школах Киева дети будут начинать выполнением национального гимна. Этот проект... только проголосовал Киевсовет. Это решение не является нашим "ноу-хау". Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединенных Штатах", - написал Мирошниченко.

Напомним, как сообщили в Минздраве, с начала учебного года, с 1 сентября, будут разные нормы организации учебного процесса для детей и взрослых. Например, преподавательский состав должен быть в масках.