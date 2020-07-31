Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка

КИЕВ. 31 июля. УНН. Совет Национального банка Украины уволил с должности заместителя главы НБУ Сергея Холода, который подал соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Совет Национального банка на заседании 31 июля 2020 года уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка Украины с 3 августа 2020 года. Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Холод подал главе НБУ Кириллу Шевченко. В этой должности он отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение", - говорится в сообщении.

В свою очередь Шевченко отметил, что будущий глава этого направления должен сохранить и приумножить достижения НБУ в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине.

Напомним, по информации НБУ, после коронакризиса новые стимулы для развития получает IT-сектор и внутренний туризм. Меньше всего пострадало от карантинных ограничений сельское хозяйство.