Зеленский подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 797-ІХ "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" о введении электронной формы исполнительного документа", который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

Согласно закону, часть третья статьи 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" дополняется вторым абзацем. Согласно этой норме, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полный переход на электронный документооборот может привести к проблемам в работе ВР - Разумков

Реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что 15 июля Рада ввела электронную форму исполнительного документа.