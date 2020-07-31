Зеленский подписал законопроект о поддержке двух детских центров

КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в ЗУ "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержки на период карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" по дополнительной государственной поддержке на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина.

"Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство, согласно действующих договоров о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях, не осуществило закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57866791 грн", - добавили в Офисе Президента.

Напомним, ВРУ приняла в целом законопроект №3781 относительно дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни.