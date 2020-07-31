Кулеба ответил на "письмо Козака"

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина будет очень расстроена, если любые российские шаги будут направлены на разрушение любого элемента нормандского формата или минского процесса. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Я в курсе этой ситуации, был в курсе еще до того, как она появилась в СМИ... Много эмоций, много шагов, попыток усилить свою позицию в переговорном процессе. Мы внимательно наблюдаем за тем, что на практике будет происходить после этого письма господина Козака со стороны Российской Федерации. Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение нормандского формата, на продолжение функционирования минского процесса, в котором в ТКГ Украина и Россия как стороны конфликта при посредничестве ОБСЕ ищут решения, которые могут способствовать мирному урегулированию и вести к нему. Поэтому наша позиция очень простая - мы будем глубоко сожалеть, если любые российские шаги будут направлены на разрушение любого элемента нормандского формата или минского процесса", - сказал Кулеба.

По его словам, пока говорить об этом рано, но Министерство наблюдает за развитием событий.

Отметим, накануне ряд СМИ опубликовал будто бы письмо российского переговорщика по Донбассу Козака советникам канцлера Германии и президента Франции, главе Офиса Президента Украины, а также главам МИД Германии, Франции и Украины. Куратор Кремля по Донбассу назвал в нем переговоры на уровне советников бессмысленными и предложил ограничить компетенцию советников или передать переговоры Министерствам иностранных дел.

Напомним, в Кремле заявили о разочаровании работой Киева по линии помощников лидеров "нормандской четверки".