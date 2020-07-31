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Поступление 2020: вузы смогут принять на бюджет на около 6% больше "бакалавров"

Поступление 2020: вузы смогут принять на бюджет на около 6% больше "бакалавров"

КИЕВ. 31 июля. УНН. В этом году государственный заказ по образовательной степени "бакалавр" составляет 84,6 тыс. мест, что почти на 6% больше чем в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В 2020 году в целом по Украине государственный заказ за образовательной степенью "Бакалавр" составляет 84,6 тыс. мест (в том числе по дневной форме - 77,6 тыс), что на 5,9% больше, чем в 2019 году. Кроме того, по ОС "Магистр" на основе ПЗСО объем госзаказа составляет 6,04 тыс. мест (магистры медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов на 11%, по сравнению с 2019 годом, поэтому и государственный заказ на бакалавров и магистров на основе полного общего среднего образования было соответственно увеличено. Также в этом году аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 4288 и 431 мест соответственно.

"В целом же государство выделило средства на подготовку 176,5 тыс специалистов, научных и научно-педагогических кадров в учреждениях высшего образования и научных учреждениях", - добавили в правительстве.

Напомним, юноши в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на срочную службу только по собственному желанию, что подтверждается письменным заявлением. Выпускники-бакалавры, желающие поступить на программу "магистр", получат отсрочку до 1 октября 2020 года.

Источник: УНН
Теги: образование, вузы
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