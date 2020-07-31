Кравчук высказался относительно интервью Козака о минских переговорах

КИЕВ. 31 июля. УНН. Слова заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о возможности выхода Украины из минских соглашений является его правом и предложением власти в демократической стране, однако ни в коем случае не государственным решением. Соответствующую оценку в интервью "Суспильному" дал Первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет Путин, или Зеленский, это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране говорить свое мнение. Но он призван для того, чтобы на основе решений минского формата формулировать какие-то предложения и представить их российским властям. Если власть с этим согласиться и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение власти. Решение Козака - это предложение, а не решение", - считает Кравчук.

Напомним, что в начале июля Козак в интервью высказался, в частности, относительно возможности выхода Украины из минских соглашений.



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