Минфин в начале сентября представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2021 на основе утвержденного Правительством обновленного макропрогноза. И в начале сентября подаст на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, сообщается, что обновленный макропрогноз на 2021 является вполне реалистичным и учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, которые сложились на мировых рынках в результате пандемии COVID-19 и актуальные оценки относительно перспектив восстановления мировой экономики.

"Прогноз учитывает двухэтапное повышение уровня минимальной заработной платы в 2021 году до 6500 гривен, изменения в законодательстве, которые произошли в последнее время, в том числе введение оборота земли сельскохозяйственного назначения, а также продолжение реформ и реализацию программ стимулирования экономики. Предполагается восстановление реального ВВП на 4,6% после ожидаемого падения этого года, увеличение реальных заработных плат на 12,1% благодаря повышению производительности труда, при сохранении относительной ценовой и курсовой стабильности", - рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что на основе обновленного макропрогноза на 2021 год Минфин готовит письмо главных распорядителей для подготовки бюджетных запросов. Далее будет их обработка и проведение согласительных совещаний. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, Минфин представит на рассмотрение КМУ проект госбюджета на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее УНН писал, что Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%.