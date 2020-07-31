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Криклий встретился с послом Италии: о чем говорили

Криклий встретился с послом Италии: о чем говорили

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, стороны обсудили различные направления сотрудничества между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия сегодня, 31 июля, в Киеве. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между обеими странами по разным направлениям", - говорится в сообщении.

Во время разговора Криклий подчеркнул заинтересованность Министерства в восстановлении работы Украинско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству с целью активизации сотрудничества в сфере транспорта и инфраструктуры. А также он отметил готовность подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, положениями которого предусматривается снятие действующих ограничений по условиям осуществления регулярного воздушного сообщения между Украиной и странами-членами ЕС.

"Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран в автомобильном сообщении. Владислав Криклий поблагодарил Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики за содействие и помощь при возвращении украинских грузовиков, которые были заблокированы на итальянско-словенской границе в марте 2020 года, и за увеличение квоты разрешений на международные автомобильные грузовые перевозки между странами", - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту продлить срок действия режима чрезвычайного положения в стране до 15 октября.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Италия, послы, Владислав Криклий
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