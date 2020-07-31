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Украина направила Беларуси запросы о временном аресте "вагнеровцев"

Украина направила Беларуси запросы о временном аресте "вагнеровцев"

КИЕВ. 31 июля. УНН. Офис генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении.

По данным Офиса, 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины).

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц", - говорится в сообщении.

Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь, добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНН, в МИД отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Беларусь, аресты
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