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К 30-й годовщине независимости Украины Верховную Раду ждет ребрендинг

К 30-й годовщине независимости Украины Верховную Раду ждет ребрендинг

КИЕВ. 31 июля. УНН. К 30-й годовщине независимости Украины в Верховной Раде Украины планируют разработать обновленный брендинг. Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Сегодня на заседании Рабочей группы по подготовке проекта закона о государственных символах Украины говорили о важности принятия всего законодательства, касающегося государственной символики к 30-летию независимости Украины. Для брендинга это очень важно. Хотим упорядочить разнотипную визуализацию, что есть сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины", - отметила Кондратюк.

Также народный депутат Украины Владимир Вятрович отметил, что стоит проговорить идеологическую составляющую. Поскольку здание парламента 1939 не несет правильного посыла для демократичного бренда, а образ советского прошлого.

"По результатам встречи, в августе-сентябре 2020 года запланировано провести фокус-группы среди работников Аппарата, народных депутатов, целевых аудиторий и сформировать идеологическую составляющую бренда парламента", - отмечается в сообщении.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, как работает на практике электронный документооборот в ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, независимость
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